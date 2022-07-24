Новичок «Химок» Гбане: «Зенит» играет на уровне лучших клубов Европы»

Полузащитник «Химок» Роман Мори Гбане, перешедший в подмосковный клуб летом нынешнего года, поделился мнением о действующем чемпионе страны «Зените».

Напомним, «Химки» встречались с петербургской командой в 1-м туре текущего розыгрыша РПЛ, сыграв вничью (1:1).

По мнению 21-летнего ивуарийца, «Зенит» выступает на уровне лучших клубов Европы.

«Они держали высокий темп, быстро переходили из обороны в атаку. Особенно запомнился восьмой номер — Вендел. Быстрый, умный, отличный игрок», — приводит слова Гбане «Матч ТВ».

Напомним, что Гбане был арендован «Химками» у клуба «Бийело Брдо». В минувшем сезоне ивуариец провёл в составе хорватской команды 26 матчей, отметившись тремя забитыми мячами.