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Новичок «Химок» Гбане: «Зенит» играет на уровне лучших клубов Европы»

24 Июля 2022 • 11:49 Комментировать
Химки
...
Пари НН
Через 2 ч. 45 мин.

Полузащитник «Химок» Роман Мори Гбане, перешедший в подмосковный клуб летом нынешнего года, поделился мнением о действующем чемпионе страны «Зените».

Напомним, «Химки» встречались с петербургской командой в 1-м туре текущего розыгрыша РПЛ, сыграв вничью (1:1).

По мнению 21-летнего ивуарийца, «Зенит» выступает на уровне лучших клубов Европы.

«Они держали высокий темп, быстро переходили из обороны в атаку. Особенно запомнился восьмой номер — Вендел. Быстрый, умный, отличный игрок», — приводит слова Гбане «Матч ТВ».

Напомним, что Гбане был арендован «Химками» у клуба «Бийело Брдо». В минувшем сезоне ивуариец провёл в составе хорватской команды 26 матчей, отметившись тремя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Химки Роман Мори Гбане Бийело Брдо
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