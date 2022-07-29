Аршавин поздравил Оздоева с переходом в турецкий клуб

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал переход экс-футболиста петербургской команды Магомеда Оздоева в турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк».

Аршавин пожелал удачи российскому полузащитнику в чемпионате Турции.

«Ну, Оздоев — молодец, что ещё могу сказать. Поздравляю его с этим трансфером и желаю удачи! Европа — уже хорошо? Главное, чтобы он был доволен», — приводит слова Аршавина «Спорт-Экспресс».

Напомним, вчера, 28 июля, «Фатих Карагюмрюк» объявил о подписании двухлетнего контракта с российским футболистом, который перешёл в турецкий клуб на правах свободного агента.

В минувшем сезоне 29-летний Оздоев провёл за «Зенит» 16 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.