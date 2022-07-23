Суперкомпьютер предсказал чемпиона РПЛ сезона-2022/23

Суперкомпьютер FiveThirtyEight предсказал чемпиона нового сезона Российской премьер-лиги. Золотые медали турнира вновь останутся за петербургским «Зенитом», шансы на победу которого составляют 57%.

Вот так выглядит топ-5 претендентов на победу в РПЛ в сезоне-2022/23 по версии Суперкомпьютера:

«Зенит» – 57%;

ЦСКА – 9%;

«Сочи» – 9%;

«Спартак» – 6%;

«Краснодар» – 5%.

Суперкомпьютер также предсказал вылет в Первую лигу «Торпедо» и «Оренбургу», которые совсем недавно вернулись в Российскую премьер-лигу. В стыковые матчи должны попасть «Пари НН» и воронежский «Факел», который в первом туре нового сезона сыграл вничью с «Краснодаром».