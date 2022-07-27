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Селюк: «Те вбросы, которые предлагает Цорн, мы не кушаем даже на завтрак» эксклюзив

27 Июля 2022 • 19:30 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
1.35 5.20 8.00
30.07 17:30

Популярный российский агент Дмитрий Селюк в интервью «Евро-Футбол.Ру» Копачеву Евгению объяснил, почему «Локомотив» ни в каком случае не сможет продать полузащитника Алексиса Бека Бека в «Ниццу» за 15 миллионов евро.

- Откуда взялся этот ценник? Он взялся из-за неважных результатов «Локомотива», и когда за две игры команда зарабатывает два очка, причём спасаясь, то надо что-то оправдывать, действия Цорна.

- Если «Локомотив» продаст Бека-Бека за такую сумму, можно ведь только похвалить Томаса?

- Получается, что пока результат плачевный. То есть, весь этот проект, в котором использованы огромные суммы денег, на сегодняшний день трещит по швам. И тут всплывает Бека Бека, «Ницца» и 15 миллионов.  

- Разве это плохо?

- Если любой болельщик пораскинет умом, если он у него есть, то он придёт к тому, что это невозможно по нескольким пунктам, и вы сейчас поймёте по каким. Первое – даже берём теоретически продажу за 15 миллионов. Как «Ницца» будет платить «Локомотиву» такие деньги в период санкций, в то время, когда клуб санкционирован. Если невозможно, значит, они могут, как «Аталанта», не платить. Тогда напишите в СМИ хоть 100 миллионов, всё равно платить не будет никто.

Второе, если «Ницца» вдруг пойдёт левым способом. Кому-то на частный счёт в Германии закинет, то всё равно в конечном итоге директор «Ниццы» сядет в тюрьму. Я не думаю, что французы будут этим заниматься.

- Какой реальный вариант продолжения событий?   

- Бека Бека послал всех в задницу и сказал: «Я воспользуюсь правилом ФИФА и просто уйду». Причём, если в пункте ФИФА сказано, что легионер может покинуть российский клуб, то зачем «Ницце» платить 15 миллионов? Выходит так, что это полный обман, что не будет никаких подобных сумм. Всё, как и с Кухтой, тот сбежал и не вернулся, его якобы отдали в аренду. Сейчас та же история будет с Бека Бека. Он уходит бесплатно, я уверен в этом. До этого Цорн заявлял, что игроки «Локомотива» никто никогда не уйдёт, но они уходят.

Получается, что Бека Бека может уйти действительно в «Ниццу», просто бесплатно. Но, теоретически в какой-то момент, с гипотетическим выкупом. Но, выкупа не будет, потому как он сейчас уйдёт бесплатно, а вот если санкции не снимут, может быть, в условном 2025 году ему кто-то заплатит (контракт Бека Бека до лета 2026 года – прим. «Евро-Футбол.Ру»).

Поэтому, это красивая картинка и сказка для болельщиков. Я думаю, даже второклассник из школы для неодарённых детей поймёт, что эти пункты, которые я перечислил, подтверждают, что только дурак может купить даже за 5 миллионов Бека Бека, когда можно взять бесплатно!   

Это фейк! По-другому быть это не может. Те вбросы, которые предлагает Цорн, мы не кушаем даже на завтрак», — сказал Селюк.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Селюк РПЛ Томас Цорн Алексис Бека Бека
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