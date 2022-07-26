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Ледяхов прокомментировал возможный переход Баринова в «Валенсию»

26 Июля 2022 • 18:24 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
1.35 5.20 8.00
30.07 17:30

Бывший игрок «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в «Валенсию».

«Верю, что в «Валенсии» могут рассматривать кандидатуру Баринова? Почему бы и нет? Основной игрок одной из ведущих команд России, все еще достаточно молодой по футбольным меркам», — цитирует слова Ледяхова Legalbet.

При этом эксперт отметил, что в Испании больше приветствуются футболисты, которые умеют обращаться с мячом, там позиция центрального полузащитника подразумевает то, что нужно не только уметь разрушать, но и создавать.

Ранее сообщалось, что 25-летний Баринов находится в трансферном шорт-листе «Валенсии».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Валенсия Игорь Ледяхов Дмитрий Баринов
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