Ледяхов прокомментировал возможный переход Баринова в «Валенсию»

Бывший игрок «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в «Валенсию».

«Верю, что в «Валенсии» могут рассматривать кандидатуру Баринова? Почему бы и нет? Основной игрок одной из ведущих команд России, все еще достаточно молодой по футбольным меркам», — цитирует слова Ледяхова Legalbet.

При этом эксперт отметил, что в Испании больше приветствуются футболисты, которые умеют обращаться с мячом, там позиция центрального полузащитника подразумевает то, что нужно не только уметь разрушать, но и создавать.

Ранее сообщалось, что 25-летний Баринов находится в трансферном шорт-листе «Валенсии».