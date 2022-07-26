Цорн: «На сегодняшний день предложений по Бека-Бека не поступало»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника команды Алексиса Бека-Бека в «Ниццу».

«На сегодняшний день к нам в клуб не поступали предложения по Алексису из Франции», — цитирует Цорна «Спорт-Экспресс».

Ранее инсайдер Марк Менешуа сообщил о том, что «Ницца» рассматривает 21-летнего француза как приоритетный вариант для усиления полузащиты своей команды.

Бека-Бека перешёл в «Локомотив» летом прошлого года из «Кана» за 6 миллионов евро. Всего в составе «железнодорожников» хавбек провёл 28 матчей, отдав в них четыре результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает молодого француза, чей контракт с российским клубом рассчитан до лета 2026 года, в 3 миллиона евро.