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Цорн: «На сегодняшний день предложений по Бека-Бека не поступало»

26 Июля 2022 • 12:56 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
1.35 5.20 8.00
30.07 17:30

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника команды Алексиса Бека-Бека в «Ниццу».

«На сегодняшний день к нам в клуб не поступали предложения по Алексису из Франции», — цитирует Цорна «Спорт-Экспресс».

Ранее инсайдер Марк Менешуа сообщил о том, что «Ницца» рассматривает 21-летнего француза как приоритетный вариант для усиления полузащиты своей команды.

Бека-Бека перешёл в «Локомотив» летом прошлого года из «Кана» за 6 миллионов евро. Всего в составе «железнодорожников» хавбек провёл 28 матчей, отдав в них четыре результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает молодого француза, чей контракт с российским клубом рассчитан до лета 2026 года, в 3 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ницца Томас Цорн Алексис Бека-Бека Трансферы футбола - лето 2022
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