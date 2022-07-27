Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец прокомментировал информацию о том, что полузащитник «железнодорожников» Алексис Бека Бека продолжит карьеру в «Ницце».

По мнению специалиста, 21-летний француз не станет серьёзной потерей для московской команды.

«Мне это неинтересно. Уходит и уходит, если бы он был игрок определяющий, влияющий на результат игры. А такого можно найти и у нас, и на рынке.

Бека Бека не является ключевым игроком «Локомотива». Об этом не может быть и речи! Почему ценник в 12-15 миллионов? Называть можно любую сумму, а какая будет – неизвестно. Я не думаю, что ему где-то будут платить больше, чем в «Локомотиве». Бог с ним, это неинтересно», — сказал Бышовец в разговоре с корреспондентом«Евро-Футбол.ру» Евгением Копачевым.

Ранее сообщалось, что Бека Бека уже летал во Францию для прохождения медосмотра перед своим переходом в «Ниццу». Сумма трансфера составит 15 миллионов евро.

Бека Бека перешёл в «Локомотив» из «Кана» летом прошлого года за 6 миллионов евро. Всего в составе «железнодорожников» футболист провёл 28 матчей, отметившись четырьмя результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает Бека Бека в 3 миллиона евро.