Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бышовец — о переходе Бека Бека из «Локомотива» в «Ниццу»: «Уходит и уходит, такого можно найти и у нас» эксклюзив

27 Июля 2022 • 15:13 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
1.35 5.20 8.00
30.07 17:30

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец прокомментировал информацию о том, что полузащитник «железнодорожников» Алексис Бека Бека продолжит карьеру в «Ницце».

По мнению специалиста, 21-летний француз не станет серьёзной потерей для московской команды.

«Мне это неинтересно. Уходит и уходит, если бы он был игрок определяющий, влияющий на результат игры. А такого можно найти и у нас, и на рынке.
Бека Бека не является ключевым игроком «Локомотива». Об этом не может быть и речи! Почему ценник в 12-15 миллионов? Называть можно любую сумму, а какая будет – неизвестно. Я не думаю, что ему где-то будут платить больше, чем в «Локомотиве». Бог с ним, это неинтересно», — сказал Бышовец в разговоре с корреспондентом«Евро-Футбол.ру» Евгением Копачевым.

Ранее сообщалось, что Бека Бека уже летал во Францию для прохождения медосмотра перед своим переходом в «Ниццу». Сумма трансфера составит 15 миллионов евро.

Бека Бека перешёл в «Локомотив» из «Кана» летом прошлого года за 6 миллионов евро. Всего в составе «железнодорожников» футболист провёл 28 матчей, отметившись четырьмя результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает Бека Бека в 3 миллиона евро.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ницца Анатолий Бышовец Алексис Бека Бека Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Июля
15:33 · Россия. Премьер-лига
Тарпищев: В игре «Спартака» видна мысль тренера
15:28 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов: «Спартак» может занять призовые места, на которые претендуют многие»
15:22 · Россия. Премьер-лига
Мендес в ближайшее время перейдёт в ЦСКА
15:13 · Россия. Премьер-лига
Александр Жирков может вернуться в «Спартак»
14:59 · Россия. Премьер-лига
Эксперта Боброва возмутила формулировка ЭСК по ключевому эпизоду матча «Краснодар» - «Спартак»
14:59 · Россия. Премьер-лига
Белоус — о возможном переходе Бека Бека в «Ниццу»: Нужно отметить заслугу Цорна
14:50 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» нашёл нового технического партнёра
14:46 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Лучше, чтобы Черышев остался в Испании»
14:45 · Россия. Премьер-лига
Бушманов — о возможном уходе Мозеса из «Спартака»: « Безусловно, это потеря»
14:35 · Россия. Премьер-лига
​Мнения членов ЭСК по эпизоду с удалением в матче «Краснодар» - «Спартак» разошлись
14:27 · Россия. Премьер-лига
​Бека Бека улетает во Францию, «Локомотив» получит 15 млн евро
14:26 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: Зиньковский способен заменить Мозеса
14:21 · Россия. Премьер-лига
​ЭСК вынесла вердикт по голу Зобнина в ворота «Краснодара»
14:16 · Россия. Премьер-лига
Кечинов отреагировал на возможный уход Мозеса из «Спартака» 1
14:11 · Россия. Премьер-лига
Вердикт ЭСК РФС: Соболева нужно было удалять в матче с «Краснодаром»
Все новости
Рекомендуем