Нигматуллин - о разгроме «Локомотива»: «Это соотношение сил «Зенита» и остальных команд»

Экс-вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился впечатлениями от вчерашнего поражения о петербургского «Зенита». «Железнодорожники» были разгромлены на «Газпром Арене» со счетом 0:5.

«Зенит» разгромил «Локомотив», это неудивительно. Это соотношение сил «Зенита» и остальных команд. Очень печальное зрелище», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Благодаря вчерашнему успеху на счету петербургского клуба стало семь баллов. Команда Сергея Семака возглавила турнирную таблицу Премьер-лиги, сместив с первой строчки столичный ЦСКА, сыгравший на один матч меньше.