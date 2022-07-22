Филимонов — о гегемонии «Зенита» сейчас и «Спартака» в 1990-х: «Сходство, конечно, есть, но отличий больше»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов сравнил нынешнюю гегемонию «Зенита» с выступлениями «Спартака» в 1990-х годах.

«Сходство, конечно, есть. Но отличий больше. «Зенит» сейчас безоговорочный фаворит — и если проигрывает, то сам себе. «Спартак» в то время сам себе почти не проигрывал — все соперники стремились нас обыграть», — цитирует Филимонова «Спорт Уик-Энд».

По словам экс-голкипера, в те года матч против «Спартака» был событием всего сезона для любого клуба. Перед игрой ветеранов «Спартака» и «Зенита» бывший полузащитник «сине-бело-голубых» Алексей Игонин рассказал, что за победу над «красно-белыми» платили двойные и тройные премиальные.