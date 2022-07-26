Хусаинов разобрал пенальти в ворота «Спартака»

Экс-арбитр Сергей Хусаинов продолжил разбирать судейские решения главного рефери матча «Краснодар» - «Спартак» (1:4) Кирилла Левникова. На этот раз эксперт обратил внимание на эпизод с назначением пенальти в ворота «красно-белых».

«Денисов не имел желания спасти свои ворота. Попадание мяча в руку - несчастный случай. Это игровая ситуация», - передает слова Хусаинова RT.

Напомним, что в начале второго тайма мяч попал в лицо хавбеку гостей Даниилу Денисову, после чего угодил ему в руку. После просмотра ВАР судейская бригада приняла решение назначить 11-метровый в ворота «Спартака».

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