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Бузникин: Сафонов сильнее Акинфеева? Время покажет

21 Июля 2022 • 14:51 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
3.05 3.55 2.25
23.07 20:00

Представитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин оценил голкипера команды Матвея Сафонова.

Бузникин сказал Sport 24, что Сафонов является очень одаренным вратарем в плане физической готовности и технического оснащения, при этом у него устойчивая психика.

Функционер считает, что время покажет, станет ли Сафонов сильнее голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, через год все станут старше, Сафонов станет еще более опытным.   

Во втором туре нового сезона Российской премьер-лиги «Краснодар» встретится с московским «Спартаком», игра пройдет 23 июля в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Игорь Акинфеев Максим Бузникин Матвей Сафонов
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КРАСНОДАР СПАРТАК МОСКВА
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