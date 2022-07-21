Широков: «Мозес — лучший футболист «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Широков поделился впечатлениями от первых матчей «красно-белых» в новом сезоне.

Широков считает, что футболистам ещё предстоит привыкнуть к требованиям нового главного тренера Гильермо Абаскаля, а также отметил исполнительское мастерство нигерийского полузащитника «Спартака» Виктора Мозеса, забившего единственный гол своей команды в 1-м туре против «Ахмата» (1:1).

«Мозес сейчас лучший футболист «Спартака». Вышел, сразу побежал, повесил, как брелки, на себя игроков соперника, потом в одном из моментов гол классный забил», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Спартак» проведёт 23 июля против «Краснодара». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.