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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Опять скандал» - Генич прокомментировал удаление Черникова

23 Июля 2022 • 21:12 Комментировать
Краснодар
1:4
Спартак Москва
окончен

В матче второго тура российской Премьер-лиги «Краснодар» принимает дома московский «Спартак», и уже в первом тайме «быки» остались вдесятером после удаления Александра Черникова. Это случилось сразу после того, как Роман Зобнин вывел «Спартак» вперед. Известный телекомментатор и аналитик Константин Генич прокомментировал события игры. Он считает удаление «скандальным».

- Опять скандал, - написал Генич.

Напомним, что именно «Спартак» чаще всего и громче всего ропщет по поводу судейства в РПЛ.

Следить за событиями матча между «Краснодаром» и «Спартаком» можно по ссылке на наш сайт.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Константин Генич
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