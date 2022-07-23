«Опять скандал» - Генич прокомментировал удаление Черникова

В матче второго тура российской Премьер-лиги «Краснодар» принимает дома московский «Спартак», и уже в первом тайме «быки» остались вдесятером после удаления Александра Черникова. Это случилось сразу после того, как Роман Зобнин вывел «Спартак» вперед. Известный телекомментатор и аналитик Константин Генич прокомментировал события игры. Он считает удаление «скандальным».

- Опять скандал, - написал Генич.

Напомним, что именно «Спартак» чаще всего и громче всего ропщет по поводу судейства в РПЛ.

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