Роша не покинет «Спартак» в текущее трансферное окно

Агент Хэмилтон Бернард, представляющий интересы нападающего «Спартака» Педро Роши, заявил, что футболист останется в клубе.

«Педро Роша не покинет «Спартак» этим летом после возвращения из аренды. Он намерен отработать контракт до конца. Роше нравится в «Спартаке», — приводит слова Бернарда «Чемпионат».

В конце прошлого лета 27-летний Роша отправился в аренду в бразильский «Атлетико Паранаэнсе». Там он провел 15 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал три голевые передачи. Арендное соглашение игрока истекает 31 июля 2022 года.

Ранее агент футболиста уже сообщил о том, что Педро Роша вернется в стан «красно-белых» после окончания арендного соглашения.