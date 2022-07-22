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Роша не покинет «Спартак» в текущее трансферное окно

22 Июля 2022 • 19:33 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
3.05 3.55 2.25
Через 22 ч. 50 мин.

Агент Хэмилтон Бернард, представляющий интересы нападающего «Спартака» Педро Роши, заявил, что футболист останется в клубе.

«Педро Роша не покинет «Спартак» этим летом после возвращения из аренды. Он намерен отработать контракт до конца. Роше нравится в «Спартаке», — приводит слова Бернарда «Чемпионат».

В конце прошлого лета 27-летний Роша отправился в аренду в бразильский «Атлетико Паранаэнсе». Там он провел 15 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал три голевые передачи. Арендное соглашение игрока истекает 31 июля 2022 года.

Ранее агент футболиста уже сообщил о том, что Педро Роша вернется в стан «красно-белых» после окончания арендного соглашения.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Рикардо Роша Атлетико Паранаэнсе Трансферы футбола - лето 2022 Хэмилтон Бернард
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