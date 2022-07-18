Бушманов рассказал, какой футбол Абаскаль хочет видеть в «Спартаке»

Бывший наставник «Спартака-2» Евгений Бушманов заявил, что главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль хочет видеть доминирующий «Спартак».

«Абаскаль хочет, чтобы команда доминировала на поле. Все вкладывают в это понятие собственный смысл. Витория тоже хотел доминировать, чтобы «Спартак» в итоге к этому пришел», — приводит слова Абаскаля «Чемпионат».

Специалист отметил, что такие вещи не делаются быстро. Это очень интересное направление. Вопрос заключается в том, как игроки отреагируют на новый тренировочный процесс, и дадут ли тренеру время для реализации своих идей.