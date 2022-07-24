Сперцян — о пенальти в матче со «Спартаком»: «Промес сказал, что я не забью»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал о том, что сказал ему игрок «Спартака» Куинси Промес перед пробитием пенальти в матче 2-го тура РПЛ (1:4).

«Промес сказал, что я не забью, как это было в Москве, когда мы выиграли 2:1. Говорил несколько раз, что промахнусь, не забью, что я волнуюсь», — цитирует Сперцяна «Чемпионат».

Напомним, что Сперцян реализовал 11-метровый удар, забив единственный гол своей команды в этой встрече.

Следующий матч «Краснодар» проведёт 29 июля против «Урала». Начало — в 18:00 по московскому времени.