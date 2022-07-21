Мелкадзе: «Спартак» виноват в уходе Бакаева

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе считает, что в уходе полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в «Зенит» виноваты «красно-белые».

«Чья вина в том, что «Спартак» не удержал Бакаева? Клуба, однозначно. Хотел ли он остаться? Сто процентов», — приводит слова Мелкадзе «Матч ТВ».

Футболист считает, что у Бакаева получится в «Зените», ведь он везде себя проявлял, когда ему давали игровое время.

Напомним, что воспитанник «красно-белых» Зелимхан Бакаев покинул команду после окончания минувшего сезона на правах свободного агента. Полузащитник заключил договор с «Зенитом», за который уже успел провести две встречи.