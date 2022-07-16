Бышовец: У Дзюбы однобокая игра

Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец оценил игру форварда Артёма Дзюбы.

«Мы не будем обсуждать Артёма, но у него немного однобокая игра: навесить, набросить. На нашем среднестатистическом уровне футбола это срабатывало, он оказался востребован», — приводит слова Бышовца RT.

Эксперт заявил, что по поводу матчей в Европе это все пустой звук. В играх против Дании и Бельгии Дзюбы вообще не было видно на поле.

Напомним, Артём Дзюба покинул «Зенит» после окончания минувшего сезона Российской премьер-лиги. Нападающий выступал за «сине-бело-голубых» с 2015 года, перебравшись из «Спартака».