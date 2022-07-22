Федотов оценил два эпизода с назначением пенальти в матче «Зенит» - «Крылья Советов»

Бывший арбитр Игорь Федотов отреагировал на два назначенных пенальти в матче 2-го тура РПЛ «Зенит» - «Крылья Советов».

Федотов написал в своем телеграм-канале, что главный судья встречи Артём Чистяков принял правильное решение назначить пенальти в ворота «Крыльев Советов» за попадание мяча в руку, которая находилась в неестественном положении.

По поводу второго эпизода с назначением одиннадцатиметрового удара в ворота самарской команды Федотов заявил, что пенальти назначен верно за фол по неосторожности.

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