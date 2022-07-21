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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Валерий Овчинников: «Легионеров из России никак не выгонишь»

21 Июля 2022 • 15:01 Комментировать
Зенит
...
Крылья Советов
1.40 5.00 7.50
22.07 20:00

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников прокомментировал заявление экс-нападающего «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина о том, что необходимо отпустить всех легионеров и сделать ставку на российских игроков.

Овчинников поддержал Аршавина, выразив мнение, что иностранные футболисты не захотят покидать российский чемпионат.

«Разве кто-то готов отказаться от такой кормушки? Просто многие из них понимают, что на них спрос есть только в России. Так что их и не выгонишь никак», — приводит слова Овчинникова.

Также специалист отметил, что не имеет ничего против приглашения качественных иностранцев.

Ранее ФИФА разрешила всем легионерам, выступающим в России, приостановить контракты со своими клубами в одностороннем порядке до лета следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Легионеры Валерий Овчинников
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ЗЕНИТ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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