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Стал известен срок контракта Глушенкова с «Крыльями Советов»

25 Июня 2022 • 13:29 Комментировать
Зенит
...
Крылья Советов
22.07 20:00

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко раскрыл детали контракта с экс-нападающим «Спартака» Максимом Глушенковым.

«Максим без проблем впишется в команду, потому что от нас не уходил. Контракт заключён на три года. Надеемся, что Максим принесёт нам много пользы», — приводит слова Корниленко Metaratings.

Минувший сезон 22-летний футболист провёл в составе «Крыльев Советов» на правах аренды. В 29 проведённых матчей он забил семь голов и отдал две результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Глушенкова в 1,8 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Сергей Корниленко Максим Глушенков
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