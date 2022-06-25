Стал известен срок контракта Глушенкова с «Крыльями Советов»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко раскрыл детали контракта с экс-нападающим «Спартака» Максимом Глушенковым.

«Максим без проблем впишется в команду, потому что от нас не уходил. Контракт заключён на три года. Надеемся, что Максим принесёт нам много пользы», — приводит слова Корниленко Metaratings.

Минувший сезон 22-летний футболист провёл в составе «Крыльев Советов» на правах аренды. В 29 проведённых матчей он забил семь голов и отдал две результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Глушенкова в 1,8 миллиона евро.