Пиняев избежит операции, назначено консервативное лечение

Хавбек самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев обойдется без операции, ему назначено спокойное, консервативное лечение. К первой декаде сентября он должен будет вернуться в строй после того, как 20 июля у него возникли проблемы прямо во время тренировки.

Игроку стало плохо, позже врачи, осмотрев его, обнаружили левосторонний спонтанный пневмоторакс. Предполагалось, что 17-летнему Пиняеву потребуется хирургическое вмешательство, но в итоге он обойдется без него.

- После многочисленных консультаций с квалифицированными отечественными и зарубежными специалистами было принято решение назначить Сергею консервативное лечение без операции. Примерный срок реабилитации Пиняева составит около полутора месяцев, - сообщает пресс-служба самарского клуба.

Талантливый футболист присоединился к самарскому клубу в прошлом году.