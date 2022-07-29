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Пиняев избежит операции, назначено консервативное лечение

29 Июля 2022 • 00:15 Комментировать
Зенит
3:0
Крылья Советов
окончен

Хавбек самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев обойдется без операции, ему назначено спокойное, консервативное лечение. К первой декаде сентября он должен будет вернуться в строй после того, как 20 июля у него возникли проблемы прямо во время тренировки.

Игроку стало плохо, позже врачи, осмотрев его, обнаружили левосторонний спонтанный пневмоторакс. Предполагалось, что 17-летнему Пиняеву потребуется хирургическое вмешательство, но в итоге он обойдется без него.

- После многочисленных консультаций с квалифицированными отечественными и зарубежными специалистами было принято решение назначить Сергею консервативное лечение без операции. Примерный срок реабилитации Пиняева составит около полутора месяцев, - сообщает пресс-служба самарского клуба.

Талантливый футболист присоединился к самарскому клубу в прошлом году.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Сергей Пиняев
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