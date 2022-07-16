Быстров считает, что «Зенит» потерял очки в матче с «Химками» из-за Семака

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал результат матча 1-го тура РПЛ, в котором петербургская команда не сумела одолеть «Химки» (1:1).

По мнению Быстрова, в потере очков виноват главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

«Если «Зенит» не выиграл, значит Семак допустил какие-то ошибки. Он смотрит игру с бровки, ему тяжело принимать решения. Где-то помощники не подсказали. Может быть, стоило пораньше сделать замены или наоборот», — цитирует Быстрова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Семак выиграл с петербургской командой четыре чемпионских титула кряду, а также Кубок России и три раза — Суперкубок страны.

Следующий матч «Зенит» проведёт 22 июля против самарских «Крыльев Советов». Начало — в 20:00 по московскому времени.