«Зенит» назвал сроки восстановления Кузяева

В пятницу «Зенит» разгромил «Крылья Советов» во втором туре чемпионата со счётом 3:0. По ходу первого тайма травму получил полузащитник питерцев Далер Кузяев. Пресс-служба «сине-бело-голубых» рассказала о результатах обследования, пройденного 29-летним футболистом. У Кузяева было выявлено повреждение медиальной коллатеральной связки правого колена. На восстановление полузащитнику понадобится приблизительно четыре недели.

Таким образом, снова увидеть Далера Кузяева на футбольном поле фанаты «Зенита» смогут примерно в конце августа.

После двух сыгранных туров РПЛ «Зенит» имеет в своём активе четыре очка.