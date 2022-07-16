Быстров – об уходе Вендела и Алберто: «Скатертью дорога»

Бывший игрок «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров отреагировал на уход из петербургской команды нападающего Юри Алберто. Также Владимир прокомментировал возможный отъезд полузащитника Маркуса Вендела. Напомним, что Алберто недавно перешёл в «Коринтианс», тогда как Вендел до сих пор находится в поисках нового клуба.

«Скатертью дорога и одному, и второму. Моё мнение: если у тебя нет желания играть за клуб – пошёл в жопу», – приводит слова Быстрова Sport 24.

Напомним, что Алберто в своём первом и последнем сезоне в Российской премьер-лиге отметился 4 голами. Что касается Вендела, бразилец вчера забил единственный гол «сине-бело-голубых» в первом туре РПЛ против подмосковных «Химок».