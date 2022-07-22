Защитник «Зенита» Родригао рассказал о конкуренции с Ловреном

Защитник «Зенита» Родригао, перешедший текущим летом из «Сочи», поделился мнением о партнёре по линии обороны в своей новой команде Деяне Ловрене.

«За плечами Ловрена огромный опыт, в том числе и победный. На тренировках мы с ним делимся всем, чем только можно. Конкуренция же в нашей команде абсолютно здоровая. Кто лучше готов, тот и будет выходит на поле», — цитирует Родригао «Матч ТВ».

Напомним, Ловрен перешёл в «Зенит» летом 2020 года из «Ливерпуля», с которым ранее выиграл чемпионат Англии и Лигу чемпионов.

Всего в составе петербургской команды 33-летний защитник провёл 47 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.