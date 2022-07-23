Барриос подвёл итоги матча с «Крыльями Советов»

Опорный полузащитник Вилмар Барриос, выступающий за петербургский «Зенит», высказался о крупной победе над «Крыльями Советов» в рамках второго тура чемпионата России. «Сине-бело-голубые» выиграли со счетом 3:0.

«Важно было победить, тем более у себя дома. Реализовали моменты, точно исполнили все удары авторы голов - и победили. Теперь все мысли о следующем матче», - приводятся слова колумбийского футболиста на официальном сайте петербургского клуба.

После двух туров Премьер-лиги «Зенит» набрал четыре очка. В следующем поединке подопечным Сергея Семака будет противостоять московский «Локомотив».