Осинькин — о Пиняеве: «Реанимации и скорой помощи не было»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о ситуации с нападающим команды Сергеем Пиняевым.

«На тренировке он почувствовал недомогание, реанимации и скорой помощи не было. Он спокойно ушел с тренировки. Врачи его отвезли на консультацию к врачам», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

Специалист сообщил, что в больнице футболист прошел обследование, после которого стал известен диагноз — левосторонний спонтанный пневмоторакс, болезнь нехорошая, но состояние Пиняева нормальное.

Ранее сообщалось, что 17-летнему футболисту предстоит операция и длительное восстановление. Скорее всего, Пиняев больше не появится на поле в 2022 году.