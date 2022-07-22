Барриос - лучший игрок в матче «Зенита» с «Крыльями Советов»

В первом матче второго тура российского чемпионата «Зенит» уверенно переиграл самарские «Крылья Советов», забив им три безответных мяча уже в первые полчаса игры. Лучшим игроком встречи был признан хавбек питерского клуба Вилмар Барриос, несмотря на то, что он не отметился результативными действиями.

Для «Зенита» это была первая победа в начавшемся сезоне, ибо в первом туре питерская команда сыграла вничью с «Химками». В следующем туре питерский клуб, выступающий в качестве действующего чемпиона российской Премьер-лиги, примет дома московский «Локомотив». Это случится 30 июля.



