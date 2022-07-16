Агент Дриусси прокомментировал возможное возращение экс-игрока «Зенита» в Россию

Агент Эрнан Берман, который представляет интересы нападающего «Остина» Себастьяна Дриусси, ответил на вопрос о возможном возращении игрока в Россию.

«Возможно ли возвращение Дриусси в РПЛ? Из России мне никто не звонил по поводу Себастьяна», — приводит слова Бермана «РБ Спорт».

Агент отметил, что сейчас такой трансфер невозможен, потому что никакие предложения не поступали. Если предложение будет, то вариант перехода будет рассмотрен.

26-летний аргентинец выступал за «Зенит» с 2017 по 2021 год, после чего перебрался в клуб из МЛС — «Остин». Портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в семь миллионов евро.