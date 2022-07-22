Осинькин назвал цель «Крыльев Советов» в РПЛ

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос, смогут ли самарцы повторить прошлогодний успех «Сочи» в РПЛ и рассказал о целях клуба.

«Повторить прошлогоднее достижение «Сочи»? Некорректно сравнивать нас с «Сочи»: там уже сформировавшиеся мастера. Цель на сезон? Стараться побеждать в каждом матче и способствовать прогрессу своих подопечных», — приводит слова Осинькина «Спорт-Экспресс».

Специалист заявил, что он не хотел бы бороться за выживание, ведь это помешает команде выращивать новых футболистов.

«Крылья Советов» в рамках второго тура РПЛ прямо сейчас уступают «Зениту» (0:2), за текстовой трансляцией можно следить на портале LiveResult.ru.