​Мостовой: «Без легионеров «Зенит» не станет чемпионом России»

Известный в прошлом игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова Андрея Аршавина. Представитель спортивного департамента «Зенита» предлагает отпустить легионеров и делать ставку на российских игроков в ситуации, когда клубы РПЛ не участвуют в еврокубках.

По словам Мостового, легионеры из российских клубов не уйдут просто так, не получив денег по контрактам. При этом Мостовой отметил, что без иностранцев уровень РПЛ упадёт.

Также Мостовой убеждён, что теоретическое отсутствие легионеров серьёзно скажется непосредственно на «Зените».

«Простой пример: уберём легионеров из «Зенита». И что, вы думаете, они будут чемпионами? Нет, вы что!» - слова Мостового приводит на своих страницах «Чемпионат».