Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Мостовой: «Без легионеров «Зенит» не станет чемпионом России»

21 Июля 2022 • 14:35 Комментировать
Зенит
...
Крылья Советов
1.40 5.00 7.50
22.07 20:00

Известный в прошлом игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова Андрея Аршавина. Представитель спортивного департамента «Зенита» предлагает отпустить легионеров и делать ставку на российских игроков в ситуации, когда клубы РПЛ не участвуют в еврокубках.

По словам Мостового, легионеры из российских клубов не уйдут просто так, не получив денег по контрактам. При этом Мостовой отметил, что без иностранцев уровень РПЛ упадёт.

Также Мостовой убеждён, что теоретическое отсутствие легионеров серьёзно скажется непосредственно на «Зените».

«Простой пример: уберём легионеров из «Зенита». И что, вы думаете, они будут чемпионами? Нет, вы что!» - слова Мостового приводит на своих страницах «Чемпионат».

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Аршавин Александр Мостовой
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Июля
15:06 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов считает, что «Спартак» ждут проблемы в матче с «Краснодаром»
15:01 · Россия. Премьер-лига
Валерий Овчинников: «Легионеров из России никак не выгонишь»
14:59 · Россия. Премьер-лига
Бузникин: Почему российских футболистов не приглашают в Европу? РПЛ мало кто смотрит
14:51 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» прокомментировал отъезд Жигулёва
14:51 · Россия. Премьер-лига
Бузникин: Сафонов сильнее Акинфеева? Время покажет
14:38 · Россия. Премьер-лига
Бузникин: Крыховяк агитировал легионеров покинуть «Краснодар»? Он уехал последним
14:35 · Россия. Премьер-лига
​Мостовой: «Без легионеров «Зенит» не станет чемпионом России»
14:28 · Россия. Премьер-лига
Бузникин: «Бакаев — индивидуально сильный футболист»
14:28 · Россия. Премьер-лига
Гайич: «До перехода в ЦСКА ничего не слышал о Гайче»
14:27 · Россия. Премьер-лига
​ЭСК рассмотрела обращение «Локомотива» - решения Казарцева признаны верными
14:21 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» отказался от Жигулёва после просмотра
14:17 · Россия. Премьер-лига
Черкасов — о словах Аршавина: Присутствие легионеров в командах РПЛ — пример для других иностранцев
14:13 · Россия. Первая лига
Футболист «Рубина» интересен клубу АПЛ
13:31 · Россия. Премьер-лига
​Иван Игнатьев стал игроком «Локомотива» - источник
13:17 · Россия. Премьер-лига
​В «Зените» ответили на вопрос о зарплатах футболистов
Все новости
Рекомендуем