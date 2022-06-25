Осинькин — о Глушенкове: «Важно, чтобы в команде оставались люди, которые знают требования»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал подписание самарским клубом полноценного контракта с экс-футболистом «Спартака» Максимом Глушенковым, который провёл прошлый сезон на правах аренды в «Крыльях».

Специалист отметил важность для команды игроков, знакомых с требованиями тренерского штаба.

«Мы рады возвращению Максима. Он приходит в знакомую обстановку, думаю, это сильно на него повлияет», — приводит слова Осинькина Metaratings.

Осинькин считает, что после ухода Владислава Сарвели и Антона Зиньковского, новые игровые связи необходимо выстраивать вокруг таких футболистов как Глушенков.

В минувшем сезоне 22-летний Глушенков провёл в составе «Крыльев Советов» 29 матчей, забив в них семь голов и отдав две результативные передачи.