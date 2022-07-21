Мещеряков предложил Аршавину избавиться от легионеров

Бывший глава совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал заявление заместителя генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрея Аршавина о том, что российским клубам необходимо отпустить легионеров и сделать ставку на своих футболистов.

Мещеряков поддержал инициативу бывшего нападающего сборной России, предложив ему реализовать свою идею в «Зените».

«Я всегда был заинтересован прежде всего в развитии российских молодых футболистов. Весь вопрос в том, что им на поле надо у кого-то учиться. И третье. Если один из руководителей «Зенита» выступает с подобными заявлениями, то я считаю, что соответствующий клуб должен их поддержать», — приводит слова Мещерякова «РБ Спорт».

Напомним, сегодня, 21 июля, «Зенит» официально объявил о продлении контракта с бразильцем Венделом до 2027 года. Помимо полузащитника, в составе петербургского клуба выступают ещё шесть иностранцев.