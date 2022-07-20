Мостовой высказался о ситуации с Пиняевым

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал попадание нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в больницу.

«Если такое происходит, нужно срочно проводить обследование. Это ясно, что такой эпизод не может произойти в 17 лет. Это ужасно, страшно!» — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

Мостовой пожелал, чтобы футболист восстановился и не было никакой серьезной болезни или еще чего-то, он молодой парень, ему всего 17 лет.

Ранее сообщалось, что Пиняев упал на газон во время тренировки, и трава попала ему сначала в нос, а затем в легкое. По данным СМИ, Пиняеву поставили диагноз пневмоторакс.