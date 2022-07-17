Аршавин рассказал о возможном переходе Захаряна в «Зенит»

Заместитель гендиректора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин заявил, что клуб пока не будет покупать полузащитника Арсена Захаряна.

«Я обещал, что «Зенит» пока не будет трогать Захаряна? Его контракт заканчивается в 2024 году, поэтому у него еще есть время подождать… пока мы придем за ним (смеется)», — сказал Аршавин на телеканале «Матч Премьер».

Функционер считает, что у 19-летнего полузащитника Арсена Захаряна все складывается хорошо. Вряд ли в нынешней ситуации он сможет уехать играть в Европу. Сначала нужно перейти в более элитную российскую команду, а потом отправить его в европейский клуб.