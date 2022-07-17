В «Зените» отреагировали на возможный уход Мостового

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился информацией о возможном переходе нападающего Андрея Мостового в «Сочи».

«Андрей Мостовой уйдет в аренду в «Сочи»? Это фейк. Он игрок «Зенита». Тут не о чем говорить», — приводит слова Медведева Sport 24.

24-летний футболист ранее уже играл в «Сочи» на правах аренды в сезоне 2019/20.

В текущем сезоне Мостовой принял участие в двух матчах. Он сыграл в Суперкубке России против «Спартака» (4:0) и во встрече первого тура Российской премьер-лиги против подмосковных «Химок» (1:1). Действующий контракт нападающего с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2024 года.