Агент Кравцова: «Будущее Кирилла в «Зените» зависит от ситуации с Венделом»

Андрей Талаев, агент молодого защитника «Зенита» Кирилла Кравцова, оценил шансы своего клиента провести следующий сезон в команде Сергея Семака.

«Существует вариант, при котором он может остаться в «Зените». Ситуация с Венделом? Будущее Кирилла напрямую зависит от будущего Вендела в «Зените», – сказал Талаев в интервью «РБ Спорт».

Напомним, что Вендел планирует покинуть «Зенит» в это трансферное окно. Ранее из клуба ушёл соотечественник бразильца в лице Юри Алберто, который отправился в аренду в «Коринтианс».

Кравцов прошлый сезон отыграл на правах аренды за «Пари НН». За команду Александра Кержакова футболист провёл 11 матчей в Российской премьер-лиге, где отметился одним голом и одним ассистом.