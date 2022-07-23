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Наумов: «Разгром «Крыльев Советов» был предсказуем» эксклюзив

23 Июля 2022 • 11:09 Комментировать
Зенит
3:0
Крылья Советов
окончен

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением по поводу крупной победы «Зенита» над «Крыльями Советов» (3:0).

- Ожидаемый разгром «Крыльев Советов» после потери очков с «Химками»?

- Это было предсказуемо. Конечно, «Зенит» может потерять какие-то очки, но на самом деле он играет стабильно. Я и ожидал, что будет победа, потому что питерцы не могут два матча провести плохо. Была потеря двух очков в Химках, когда «Зенит» вальяжно вышел на игру, а тут он настроился. Думаю, что с футболистами поговорили, поэтому мы вчера увидели такой результат.

- Разочарованы, что все оказалось настолько предсказуемо?

- Нет разочарования, ведь понятно, что «Зенит» на голову сильнее многих команд. Он может расслабиться иногда, сыграть вничью, но видно, что это лидер нашего футбола и в этом чемпионате он снова возьмет золотые медали.

- Два пенальти к 12-й минуте. Уже все стало понятно?

- Конечно. Это были заслуженные пенальти. По ним нет вопросов. После 2:0 уже всем все стало понятно.

- Травмы получили Кузяев и Клаудиньо. Если что, «Зенит» обойдется без них?

- Это потери. Надеюсь, что ненадолго. Но у «Зенита» хорошая скамейка и ротация. Там найдут замену этим выбывшим ребятам.

- «Крылья Советов» не нанесли ни одного удара в створ ворот «Зенита». О чем это говорит?

- Они старались, но у питерцев очень надежная средняя линия. Плюс команда уверенно сыграла в обороне, поэтому гостям ничего не светило. Было предсказуемо, что с ударами по воротам у «Крыльев Советов» возникнут проблемы.

- Осинькин перед игрой сказал, что «Крылья Советов» не будут ставить «автобус», и команда выбрала тактику атакующего футбола. В этом была ошибка?

- Можно судить по-разному. Если начинаешь играть от обороны и пропустил мяч, то надо раскрываться и все равно идти вперед. Я не думаю, что самарцы избрали неправильную тактику. Они пропустили мяч, потом второй, и им надо было атаковать. А тут уже или ты сравняешь счет или получишь разгром. Лично мне было понятно, что им ничего не удастся сделать.

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- То есть, у «Крыльев Советов» не было шансов даже на один ответный гол?

- Не было. «Зенит» не дал такого шанса. После ничьей с «Химками» он вышел мобилизованный, настроенный. Понятно, что с игроками поговорили. Они вышли нацеленные и заслуженно победили.

- Малком и Клаудиньо продлили контракт с «Зенитом». Теперь можно не опасаться, что они покинут команду?

- Они не уйдут. Им все нравится, зарплата устраивает, они находятся на ведущих ролях. Клаудиньо еще может что-то сделать, а зачем уходить Малкому? Он получил хороший контракт. Думаю, что пока они останутся. На этот сезон точно.

- Какая судьба в чемпионате ожидает «Крылья Советов»?

- Это интересная команда. У нее все время идет то всплеск, то падение. Мне кажется, самарцы будут в середине таблицы.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Николай Наумов
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