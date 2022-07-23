Клаудиньо высказался о новом контракте с «Зенитом»

Бразильский легионер «Зенита» Клаудиньо высказался о подписании нового трудового соглашения с российским клубом. Контракт полузащитника рассчитан до 2027 года.

«Я счастлив! Очень приятны признание и забота. Спасибо всем игрокам, тренерам и руководству за то, что доверяют и поднимают веру в себя», - приводятся слова футболиста на официальном сайте петербургского клуба.

В рамках второго тура российской Премьер-лиги «Зенит» сыграл против самарских «Крыльев Советов». Команда Сергея Семака на классе разобралась с соперником, победив со счетом 3:0.

В следующем матче петербуржцы встретятся на своем поле со столичным «Локомотивом».