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Лепёхин считает, что большое количество бразильцев в «Зените» может стать проблемой для клуба

20 Июля 2022 • 16:56 Комментировать
Зенит
...
Крылья Советов
1.35 5.20 8.00
22.07 20:00

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением о количестве бразильских игроков в санкт-петербургском клубе.

«Это может стать проблемой. Никто до конца не понимает, как бразильцы поведут себя в одной команде в таком количестве. Не получится ли у них какая-то своя отдельная команда», — приводит слова Лепёхина «РБ Спорт».

Эксперт считает, что бразильцы являются позитивными людьми, но на поле команда, которая имеет состав слабее, может одержать победу над более сильным соперником за счет дисциплины.

Напомним, состав «Зенита» пополнили два новых игрока: вратарь Иван и полузащитник Густаво Мантуана, теперь у «сине-бело-голубых» семь бразильских игроков.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Константин Лепёхин Иван Густаво Мантуан
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