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Рианчо: «Семь бразильцев в «Зените»? Это не проблема»

21 Июля 2022 • 20:36 Комментировать
Зенит
...
Крылья Советов
1.38 5.20 7.80
Через 22 ч. 8 мин.

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо не видит проблем в большом количество бразильцев в составе «Зенита».

«Семь бразильцев в «Зените»? Это не проблема. Уверен, Семак спокойно распорядится потенциалом всех своих легионеров, он отлично с ними справляется», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Специалист отметил, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак удачно работает с бразильцами на протяжении четырех последних лет.

Во втором туре Российской премьер-лиги «Зенит» встретится в гостях с «Крыльями Советов» завтра, 22 июля, начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Рауль Рианчо
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ЗЕНИТ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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22.07  20:00 Зенит ... Крылья Советов 0.00 0.00 0.00
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