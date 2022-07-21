Рианчо: «Семь бразильцев в «Зените»? Это не проблема»

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо не видит проблем в большом количество бразильцев в составе «Зенита».

«Семь бразильцев в «Зените»? Это не проблема. Уверен, Семак спокойно распорядится потенциалом всех своих легионеров, он отлично с ними справляется», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Специалист отметил, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак удачно работает с бразильцами на протяжении четырех последних лет.

Во втором туре Российской премьер-лиги «Зенит» встретится в гостях с «Крыльями Советов» завтра, 22 июля, начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени.