​«Крылья Советов» озвучили диагноз Пиняева

17-летний Сергей Пиняев оказался на больничной койке. Футболист «Крыльев Советов» на одной из последних тренировок почувствовал себя плохо и отправился на обследование. Пресс-служба самарского клуба сообщила, что Пиняеву установили диагноз – левосторонний спонтанный пневмоторакс.

Сергей Пиняев будет оставаться в клинике и проходить лечение под контролем специалистов. Сроки восстановления полузащитника пока неизвестны – они определятся позднее.

Накануне футбольную Россию перепугала новость о попадании Сергея Пиняева в реанимацию. Клуб эту информацию опровергнул, как и информацию о том, что у молодого футболиста отняло руку.