Пиняев не сыграет с «Зенитом»

Атакующий полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев не сможет помочь самарцам в предстоящем поединке против петербургского «Зенита» в рамках второго тура чемпионата России.

В разговоре с ТАСС представитель клуба заявил, что 17-летний игрок сейчас находится в больнице, где проходит обследование. Из-за этого Сергей не полетел с командой в Санкт-Петербург.

Встреча между «Зенитом» и «Крыльями Советов» пройдет на стадионе «Газпром Арена» в пятницу, 22 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Напомним, что Пиняев был накануне госпитализирован из-за недомогания на тренировке.