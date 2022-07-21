Игонин: «Менеджмент «Зенита» сейчас номер один в стране»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин высказался о продлении контракта полузащитника Вендела с петербургским клубом.

Напомним, сегодня, 21 июля, Вендел официально продлил соглашение с «Зенитом» до 2027 года.

Игонин похвалил менеджмент клуба за работу, назвав его самым лучшим в стране.

«У него был действующий контракт, с ним продлили на перспективу: рано или поздно будем играть в еврокубках, а такой футболист в любом случае необходим. Вендел — футболист с определёнными качествами, который встроен в систему и даёт результат», — приводит слова Игонина Metaratings.

Вендел перешёл в «Зенит» из лиссабонского «Спортинга» осенью 2020 года. В общей сложности на сегодняшний день 24-летний бразилец провёл в составе петербургской команды 57 матчей, забив восемь голов и отдав столько же результативных передач.