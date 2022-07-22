Кержаков: «Сегодня в России «Зениту» нет равных»

Бывший нападающий «Зенита» и экс-главный тренер «Пари НН» Александр Кержаков поделился мнением о перспективах петербургского клуба в новом розыгрыше РПЛ.

Специалист считает, что «Зенит» по-прежнему остаётся главным фаворитом сезона, несмотря на потерю очков в матче 1-го тура с «Химками» (1:1).

«Сегодня в России «Зениту» объективно нет равных по уровню исполнителей и глубине состава. Даже не представляю, что может помешать клубу стать чемпионом в пятый раз подряд», — цитирует Кержакова «Спорт-Экспресс».

Свой следующий матч «Зенит» проведёт сегодня, 22 июля, против самарских «Крыльев Советов». Начало — в 20:00 по московскому времени.