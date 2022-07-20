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Сутормин — о бразильцах в «Зените»: «Главное, чтобы они приносили пользу команде»

20 Июля 2022 • 12:08 Комментировать
Зенит
...
Крылья Советов
1.35 5.20 8.00
22.07 20:00

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался о большом количестве бразильских игроков в составе петербургской команды.

«Проблем с бразильцами у нас нет. «Зенит» — дружная команда, все общаемся между собой, у нас хорошие отношения. Главное, чтобы легионеры были хорошими футболистами, которые приносили пользу команде», — цитирует Сутормина «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 19 июля, команду пополнили два бразильских футболиста — голкипер Иван Куарежма, а также полузащитник Густаво Мантуан. Помимо новичков, за «Зенит» также выступают Малком, Клаудиньо, Вендел, Родригао и Дуглас Сантос.

Свой следующий матч подопечные Сергея Семака проведут 22 июля против «Крыльев Советов». Начало — в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Бразильцы Алексей Сутормин
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