Сутормин — о бразильцах в «Зените»: «Главное, чтобы они приносили пользу команде»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался о большом количестве бразильских игроков в составе петербургской команды.

«Проблем с бразильцами у нас нет. «Зенит» — дружная команда, все общаемся между собой, у нас хорошие отношения. Главное, чтобы легионеры были хорошими футболистами, которые приносили пользу команде», — цитирует Сутормина «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 19 июля, команду пополнили два бразильских футболиста — голкипер Иван Куарежма, а также полузащитник Густаво Мантуан. Помимо новичков, за «Зенит» также выступают Малком, Клаудиньо, Вендел, Родригао и Дуглас Сантос.

Свой следующий матч подопечные Сергея Семака проведут 22 июля против «Крыльев Советов». Начало — в 20:00 по московскому времени.