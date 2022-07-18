Мостовой высказался о результатах первого тура РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал результаты первого тура Российской премьер-лиги.

«Никто не удивил и никто не разочаровал. Я бы не сказал, что меня кто-то сильно разочаровал в плане футбола и игры. Многое выравнивается за счет ухода многих легионеров», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Эксперт отметил, что в первом туре, скорее всего, было много ничьих. Наверное, весь чемпионат пройдет в таком ключе.

Отметим, что из восьми встреч первого тура РПЛ пять матчей закончились ничейным результатом. Второй тур стартует 22 июля игрой «Зенита» против «Крыльев Советов».