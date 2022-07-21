Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матчей второго тура чемпионата России.

- Сможет ли ЦСКА без проблем обыграть «Сочи»? Он ведь уже обыгрывал эту команду в предсезонном турнире?

- Понятно, что «армейцы» играют дома, и они будут мотивированы при своих зрителях. Но и «Сочи» это касается, потому что ребята захотят доказать, что Федотов зря покинул их команду. Интрига здесь есть, и она связана с Федотовым. А ЦСКА надо доказывать, что первый тур не был случайностью, надо дальше продолжать, развивать игру. «Армейцам» тоже необходимы очки, как и сочинацам, и с этой позиции обе команды находятся в одинаковом положении. У «Сочи» ушли лидеры. Родригао в обороне у них хорошо смотрелся, Кассьерра впереди. Но и у ЦСКА произошли изменения – большая группа футболистов покинула клуб. Кто-то завершил карьеру, кто-то приостановил контракт.

- У «армейцев» есть преимущество перед «Сочи»? Они сильнее, учитывая то, что обыгрывали сочинцев на предсезонном турнире?

- Это был товарищеский турнир, команды находились под нагрузками. Тут много нюансов, и потом такие матчи не считаются. Они дают пищу для размышления, но никогда нельзя привязываться к результату контрольных матчей. До этого «армейцы» проиграли три встречи и вообще ничего не забили. Да, первый матч они провели хорошо, но был момент, когда «Урал» надавил на оборону, и если бы он сумел забить, то игра, скорее всего, повернулась бы по-другому. Хорошо, что ЦСКА второй забил с пенальти. А после счета 2:0 все уже стало стабильно.

- «Зенит» в первом туре потерял очки. С «Крыльями Советов» у питерцев могут возникнуть проблемы?

- Вся проблема «Зенита» сейчас в мотивации. Он хорошо провел первый отрезок матча с химчанами в первом туре, забил, и команда успокоилась. Мастерства у питерских футболистов с избытком, но мы увидели ничью. Причем в конце встречи «Химки» еще и выиграть могли. Поэтому у «Зенита» тут только вопрос мотивации. Если они будут выходить на матчи предельно мобилизованными, а не отрезками, то проблем у них вообще не возникнет. Что касается «Крыльев Советов», они провели хороший матч, забили четыре мяча и хорошо смотрелись. Думаю, что они у себя дома дадут бой питерцам.

- Самая большая интрига во встрече «Локомотив» - «Ростов»? Обе команды потеряли очки, и им надо их набирать.

- В этой игре результат может качнуться в любую сторону. Понятно, что амбиции Карпина таковы, что его команда будет играть только на победу. «Локомотив» хорошо провел первый матч, держал мяч, контролировал игру, плюс заработал удаление. Но не смог этим распорядиться. Хотя был момент, когда «железнодорожники» попали в штангу. В концовке пропустили вдесятером и не смогли отыграться. Поэтому «Локомотив» пока тоже находится в стадии становления.

- «Ростов» удивил, сыграв в первом туре с «Динамо» вничью 1:1?

- При Карпине команда вообще смотрится хорошо. Он добивается от футболистов полной самоотдачи. Они никогда не опускают руки.

- У «Динамо» не возникнут проблем с «Торпедо»?

- «Динамо» смотрелось неплохо в матче с «Ростовом», но команда пока не разыгралась и не нашла оптимальных сочетаний. Но будь Смолов поудачливее, то «бело-голубые» смогли бы победить. Перед матчем на бумаге фаворит – «Динамо».

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- Как «Спартак» может сыграть на выезде с «Краснодаром»?

- «Спартаку» всегда сложно. Там все время идут интриги, нервозная обстановка и идет какой-то негатив. То кого-то увольняют, то кто-то что-то сказал, то судебные дела идут. Команде пора найти стабильность, золотую середину во всех вопросах. И все наладится. По составу команда не хуже многих клубов, которые будут бороться за медали. Но бардак не дает позитива, который необходим футболистам. Поэтому я в этом матче жду любого результата.

- «Факел» будет играть с «Ахматом». В первом матче он сумел отнять очки у «Краснодара». Может он стать командой-открытием?

- Воронежцы играли в атакующий футбол, не отсиживались в обороне, пытались идти в атаку, комбинировали. Меня радует, что там играют российские футболисты. Пусть все команды смотрят на собственные резервы. Что касается «Ахмата», он неплохо смотрелся со «Спартаком». Только в концовке гости его придавили. Но это заряженная, неуступчивая команда.

Елена Григорьевская