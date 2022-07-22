Родригао: «Если поступает предложение от «Зенита», то в принципе тяжело отказать»

Защитник «Зенита» Родригао, перешедший текущим летом из «Сочи», рассказал о том, долго ли раздумывал над предложением петербургского клуба.

Бразилец отметил силу своей новой команды, заявив, что хочет бороться за титулы.

«Если поступает предложение от «Зенита», то в принципе тяжело отказать. Все знают насколько это сильная команда, сколько у неё поклонников и как они за неё болеют», — приводит слова Родригао «Матч ТВ».

В минувшем сезоне 26-летний Родригао провёл за «Сочи» 31 матч, забив три гола и отдав одну результативную передачу.